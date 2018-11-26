Карелия вошла в число непривлекательных регионов для работающих пенсионеров

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Республика Карелия оказалась в конце рейтинга привлекательности рынка труда для пенсионеров.
Карелия в рейтинге оказалась на 77-м месте из 84-х. Первое место занимает Москва, второе – Санкт-Петербург, у которых индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров составил 76,8 и 74,5 балла соответственно. Для сравнения, полученный Карелией индекс равен 25,7 баллам, сообщают "Вести Карелии" со ссылкой на РИА Рейтинг.
Подробнее читайте в материале издания.
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