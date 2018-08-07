Карелия вошла в число регионов, где больше всего болеют дети

В Минздраве РФ назвали регионы с самыми здоровыми и больше всего болеющими детьми.

Как пишет РИА Новости, по информации ведомства, в 2017 году в Чечне на 100 тысяч детского населения пришлось 62 969,7 случая заболеваний. В пятерку самых "здоровых" по этому показателю регионов также вошли Кабардино-Балкария (115 723,7), Республика Тыва (125 022,2), Адыгея (132 902,7) и Бурятия (141 168,6).

Минздрав также назвал субъекты с наибольшими показателями детской заболеваемости: Ненецкий АО, где за прошлый год было отмечено 352 120 случаев заболеваний на 100 тысяч детей, Чукотский АО (349 436,5), Карелия (337 077,2), Республика Коми (335 574) и Архангельская область (333 831,2).