Карелия вошла в число регионов, где больше всего болеют дети

По теме
Загрузка...
В Минздраве РФ назвали регионы с самыми здоровыми и больше всего болеющими детьми.
Как пишет РИА Новости, по информации ведомства, в 2017 году в Чечне на 100 тысяч детского населения пришлось 62 969,7 случая заболеваний. В пятерку самых "здоровых" по этому показателю регионов также вошли Кабардино-Балкария (115 723,7), Республика Тыва (125 022,2), Адыгея (132 902,7) и Бурятия (141 168,6).
Минздрав также назвал субъекты с наибольшими показателями детской заболеваемости: Ненецкий АО, где за прошлый год было отмечено 352 120 случаев заболеваний на 100 тысяч детей, Чукотский АО (349 436,5), Карелия (337 077,2), Республика Коми (335 574) и Архангельская область (333 831,2).
По теме
Выбор читателей
31.07.2018, 11:58
04.08.2018, 10:27
31.07.2018, 21:30
05.08.2018, 08:40
01.08.2018, 14:56
01.08.2018, 13:03
Аналитика
01.08.2018 14:56
Обществоведение
Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.
31.07.2018 10:32
30.07.2018 12:59
26.07.2018 16:40
25.07.2018 13:29
Чтиво
03.08.2018 12:21
Без политики
Реконструкция Офтальмологического центра Карелии на набережной Варкауса, 1б идет 24 часа в сутки.
30.07.2018 11:24
26.07.2018 12:09
25.07.2018 15:46
Медиа
06.08.2018 10:58
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии