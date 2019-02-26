Карелия вошла в число регионов, где смертность выше средней

Смертность населения выросла в 32 регионах России,Карелия вошла в их число.

К таким выводам пришли эксперты Фонда независимого мониторинга "Здоровье" на основе данных Росстата.

По данным Фонда, в 21 регионе в 2018 г. смертность была выше средней по стране и продолжала расти, пишет "Медвестник".

Это республика Карелия и Марий Эл, Алтайский и Приморский края, Еврейская АО; Ивановская, Владимирская, Орловская, Рязанская, Курганская, Hижегородская, Кировская, Пензенская, Кемеровская, Саратовская, Свердловская, Оренбургская, Архангельская, Челябинская, Сахалинская и Волгоградская области.

"Руководителям этих субъектов необходимо принять срочные меры по стабилизации ситуации. Да, это сложная задача, ведь во многих регионах большую долю населения составляют пожилые люди, но необходимо повышать доступность и качество медицинской помощи для них", – отметил директор Фонда "Здоровье" Эдуард Гаврилов.