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Карелия вошла в число регионов с напряженной ситуацией на рынке труда

Новости. Экономика
06:40, 21 Июля 2020
фото: pixabay
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Министерство труда и социальной защиты России утвердило перечень субъектов, отнесенных к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда по итогам 2018-2019 годов.

Как сообщает РИА Новости, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в перечень вошли 19 регионов: Карелия, Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Пермский край, Курганская область, Алтай, Бурятия, Тува, Хакасия, Забайкальский край, Кузбасс, Томская область, Еврейская автономная область.

Напомним, в минувшую пятницу Росстат обнародовал предварительные данные, согласно которым число безработных в стране составило в июне текущего года около 4,606 млн человек, - 6,2% экономически активного населения. По данным ведомства, показатель вырос в годовом сопоставлении на 38,1%, а прирост к предыдущему месяцу составил 2,1%.

Как уточнил Росстат, в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных зарегистрированы около 2,8 млн человек. Пособие по безработице получили 2,6 млн человек, сообщает Росбалт со ссылкой на Росстат.

Численность экономически активного населения в июне 2020 года составила 74,7 млн человек. Это 51% от общей численности населения страны.

Между тем ранее Минтруд сообщил о 3 млн официально зарегистрированных безработных в России. Темпы прироста безработицы в стране снижаются, утверждают в министерстве.

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