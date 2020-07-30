Карелия вошла в число регионов с самым доступным жильем

Доступность жилья в Карелии выше чем в большинстве регионов России, если оценивать этот показатель как соотношение средней зарплаты в регионе и стоимости квадратного метра.

Исследование проводило рейтинговое агентство НКР (входит в группу компаний РБК).

Показатель доступности жилья описывает способность населения обеспечить себя крышей над головой только за счет зарплаты без учета использования заемных средств.

Чем выше значение показателя, тем большую часть приобретаемой жилой площади граждане могут оплатить собственными средствами. В Карелии этот показатель равняется 5 из 7 возможных.

Насколько этот рейтинг соответствует реальному положению дел? Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".