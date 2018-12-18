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Новости. Общество
14:41, 18 Декабря 2018
фото: dtpptz.ru

Карелия вошла в число регионов со слабой финансовой обеспеченностью региональных дорог

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На региональные дороги выделяется в восемь раз меньше денег, чем на федеральные; Карелия в числе субъектов РФ, где выделяется меньше всего денег на дороги, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта.

"На ремонт и содержание федеральных трасс закладывается в восемь раз больше средств, чем на региональные дороги. Это выяснили эксперты ОНФ, изучив отчетность о тратах средств из региональных дорожных фондов в 2017 года. Чтобы в регионах появились хорошие дороги, отвечающие всем нормативам, акцизы от горюче-смазочных материалов (ГСМ) с 2019 года должны зачисляться в региональные дорожные фонды в полном объеме", - говорится в сообщении.

Средний по стране показатель финансовой обеспеченности дорог регионального значения в 2017 году составил чуть более 1,2 млн рублей на 1 км. В тоже время Росавтодор израсходовал на содержание и развитие 1 км федеральных дорог 10,3 млн рублей.

"Реальный дефицит средств в региональных дорожных фондах просто огромен", – подчеркивается в сообщении.

В число регионов со слабой финансовой обеспеченностью вошли Республика Саха (Якутия) (324 тыс руб. на 1 км), Республика Алтай (338 тыс руб. на 1 км), Тверская область (397 тыс руб. на 1 км), Республика Тыва (398 тыс руб. на 1 км), Забайкальский край (435 тыс руб. на 1 км), Новгородская область (456 тыс руб. на 1 км) и Республика Карелия (485 тыс руб. на 1 км).

Если рассматривать только дороги федерального и регионального значения (без учета местных), то федеральные занимают всего лишь 10% от общей протяженности дорог (53 тыс. км), но при этом на их долю приходится почти половина финансирования – 47%.

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