Карелия вошла в десятку лидеров среди регионов России по темпам роста доходов бюджета

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Карелии за 9 месяцев 2021 года выросли почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общая сумма собственных доходов региональной казны составила 27,8 млрд. рублей.

Об этом на заседании правительства сообщила министр финансов республики Елена Антошина.

Поступления из основного доходного источника — налога на прибыль организаций — выросли в 2,6 раза, налога на доходы физических лиц — на 9,4%.

По словам Елены Антошиной, по темпам роста доходов бюджета среди субъектов Российской Федерации Карелия занимает 8 место, а по Северно-Западному Федеральному округу — 2 место.

«Конечно, если по темпу роста доходов Карелия входит в десятку лучших регионов страны — это уже говорит о многом. Но мы должны еще больше работать для того, чтобы быстрее решать огромное количество проблем социально-экономического развития», — прокомментировал глава республики Артур Парфенчиков.

Увеличился и размер дотаций из федерального бюджета — на 23,9% к аналогичному периоду 2020 года.

Более 73% расходов бюджета потрачено на реализацию мероприятий в рамках 10 государственных программ социального блока по направлению «Новое качество жизни».

В отчетном периоде произошли существенные положительные изменения в структуре государственного долга Республики Карелия: доля коммерческих обязательств сократилась с 54% до 9,6%, а отношение объёма рыночного долга к утвержденному годовому объёму налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета по сравнению с началом года снижено с 47,3% до 5,5%. Общий объем госдолга по состоянию на 1 октября составил 20,7 млрд. рублей, что на 3,2 млрд. рублей меньше, чем в начала года.

«Темпы роста налоговых и неналоговых доходов, снижение государственного долга нашей республики, изменение его структуры, безусловно, свидетельствуют о том, что экономика Карелии переадаптировалась и выходит из кризиса, который связан, в том числе с пандемией короновируса. Это говорит о грамотном управлении и правильной финансовой политике, которую проводит финансово-экономический блок Правительства Республики Карелия», — отметил председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.