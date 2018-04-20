Карелия вошла в десятку популярных мест отдыха на майских каникулах

Федеральное агентство по туризму совместно с агрегаторами туристских предложений выяснило предпочтения россиян в части отдыха на майские праздники 2018 года.

По данным группы компаний "Слетать.ру", Россия входит в пятерку самых популярных среди россиян туристских направлений на период с 29 апреля по 2 мая 2018 года. Среди всех завершенных бронирований доля туров по Российской Федерации составляет 6,12%. Также в пятерку лидеров вошли Турция, Греция, Кипр и Тунис.

Выбирая майские туры по России, в этом году туристы предпочитают Крым (53,87% спроса на отдых внутри страны) и Краснодарский край (39,86%). Также в десятку самых популярных внутрироссийских направлений на праздничные каникулы вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (1%), Москва и Московская область (0,95%), Республика Карелия (0,86%), Калининградская область (0,54%), Ставропольский край (0,44%), Алтайский край (0,24%), Республика Татарстан (0,22%), Ярославская область (0,20%).



По данным метапоисковика авиабилетов Aviasales, наибольшей популярностью в предстоящие майские праздники пользуются Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Махачкала. Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Уфа и Казань. Среди выездных туристских направлений в лидерах оказалось ближайшее зарубежье – Кишинев, Ереван, Минск, Тбилиси и Баку.