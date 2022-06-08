890x80
Реклама
Как развить креативное мышление?
Новое
Сегодня 11:25
Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?
08.06.2022 11:20
По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова рельсовые автобусы «Орлан» запустили в северном направлении
15.06.2022 13:33

Карелия вошла в пятерку лучших регионов по эффективности борьбы с нелегальным оборотом табака

Новости. Общество
09:56, 16 Июня 2022
фото: © shraibikus.com

Новости партнеров

По результатам рейтинговой оценки эффективности работы органов власти в сфере противодействия незаконному обороту табачной продукции по итогам 2021 года Республика Карелия заняла 4 место.

Как сообщает Минэкономразвития Карелии, национальный научный центр компетенций (ННЦК) завершил самое масштабное в истории России исследование нелегального рынка табака.

В течение трех месяцев во всех 85 субъектах России проводились полевые исследования с целью выявления доли потребления населением нелегальных сигарет. В результате на анализ отправились 64 тысячи пачек из 840 населенных пунктов, в которых проживает суммарно более 85 млн человек.

Исследование показало реальные объемы незаконного оборота на рынке табачной продукции. Эта цифра составила 11,5%. Каждая десятая пачка сигарет в стране – поддельная.

Мимо бюджета страны прошли миллиарды рублей. Например, только за 4 квартал 2021 года минимальный ущерб федеральному бюджету составил более 18 млрд рублей. По Карелии сумма ущерба федеральному бюджету составила 8 млн рублей, один из лучших показателей по стране.

В целом в Северо-Западном Федеральном округе зафиксирован нелегальный оборот табака на уровне 16,1%. Незаконный оборот табака в республике находится на уровне 1%. Среди подделок в регионе чаще всего встречались пачки с поддельной маркировкой и ввезенные нелегально из ЕАЭС.

ННЦК – это национальный научный центр, созданный в 2020 году по распоряжению правительства РФ. Является единственным органом, который имеет право выдавать оценку рынкам разных групп товаров. По каждой группе товаров ННЦК проводит масштабную аналитическую работу и собственные федеральные исследования. Результаты анализов ложатся в основу изменений правоприменения и законодательства. ННЦК составляет рейтинги субъектов Российской Федерации по степени эффективности работы органов власти в сфере противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2022, 06:40
Житель Карелии получил штраф за незаконное проживание на острове в Ладожском озере
14.06.2022, 16:47
Скандальное дело фермера Карелии Ираиды Шалак дошло до суда
10.06.2022, 06:40
«Макдоналдс» возвращается в Петрозаводск
09.06.2022, 12:12
Еще два контрактника из Карелии погибли на Украине
09.06.2022, 06:40
Петрозаводск встретит День города с группой «Банд’Эрос» под «Алыми парусами»
12.06.2022, 11:06
Два выпускника в Карелии сдали ЕГЭ на 100 баллов

Чтиво

08.06.2022 11:33
Уроки выживания
Не время экономить
Как создать подушку безопасности при обычной зарплате и почему не стоит покупать падающие доллары — советы эксперта.
«Даша, помоги!»
02.06.2022 08:59
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
26.05.2022 13:40
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.