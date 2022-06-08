Карелия вошла в пятерку лучших регионов по эффективности борьбы с нелегальным оборотом табака

По результатам рейтинговой оценки эффективности работы органов власти в сфере противодействия незаконному обороту табачной продукции по итогам 2021 года Республика Карелия заняла 4 место.

Как сообщает Минэкономразвития Карелии, национальный научный центр компетенций (ННЦК) завершил самое масштабное в истории России исследование нелегального рынка табака.

В течение трех месяцев во всех 85 субъектах России проводились полевые исследования с целью выявления доли потребления населением нелегальных сигарет. В результате на анализ отправились 64 тысячи пачек из 840 населенных пунктов, в которых проживает суммарно более 85 млн человек.

Исследование показало реальные объемы незаконного оборота на рынке табачной продукции. Эта цифра составила 11,5%. Каждая десятая пачка сигарет в стране – поддельная.

Мимо бюджета страны прошли миллиарды рублей. Например, только за 4 квартал 2021 года минимальный ущерб федеральному бюджету составил более 18 млрд рублей. По Карелии сумма ущерба федеральному бюджету составила 8 млн рублей, один из лучших показателей по стране.

В целом в Северо-Западном Федеральном округе зафиксирован нелегальный оборот табака на уровне 16,1%. Незаконный оборот табака в республике находится на уровне 1%. Среди подделок в регионе чаще всего встречались пачки с поддельной маркировкой и ввезенные нелегально из ЕАЭС.

ННЦК – это национальный научный центр, созданный в 2020 году по распоряжению правительства РФ. Является единственным органом, который имеет право выдавать оценку рынкам разных групп товаров. По каждой группе товаров ННЦК проводит масштабную аналитическую работу и собственные федеральные исследования. Результаты анализов ложатся в основу изменений правоприменения и законодательства. ННЦК составляет рейтинги субъектов Российской Федерации по степени эффективности работы органов власти в сфере противодействию незаконному обороту промышленной продукции.