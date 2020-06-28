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Карелия вошла в пятерку регионов с самыми дорогими лекарствами

Новости. Общество
06:40, 29 Июня 2020
фото: Столица на Онего
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Стало известно, где в России самые дорогие и самые дешевые лекарства.

Специалисты DSM Group опубликовали изменение индекса лекарственной корзины, по которому можно увидеть динамику стоимости 20 самых востребованных лекарств, в течение года продающихся в более чем 85 аптек из 100, сообщает издание "Мир новостей".

Всего отечественный рынок насчитывает примерно 20 тысяч наименований медикаментов. В марте-апреле 2020 года стоимость "корзины" из 20 популярных средств резко повысилась: в марте она стала дороже на 115 рублей, а в апреле еще на 193 рубля. В результате ее стоимость составила 4650 рублей, что на 7% выше среднего уровня 2019 года.

В DSM Group также, опираясь на индекс лекарственной корзины, составили пятерку самых "дорогих" и самых "дешевых" регионов по стоимости лекарств.

Так, дороже всего эта корзина стоит в Чукотском АО - 5436 рублей, Камчатском крае - 5315 рублей, Магаданской и Сахалинской областях - 5036 и 5013 рублей соответственно, и в Республике Карелия – 4951 рубль.

Самые доступные цены на лекарства отмечены в Астраханской области - 4436 рублей, Татарстане - 4430 рублей, Чувашии и Самарской области - по 4424 рубля, а также в Ульяновской области - 4348 рублей.

В российской столице набор из 20 лекарственных средств можно купить за 4761 рубль, что на 2,4% больше среднего показателя по стране.

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