Карелия вошла в список регионов для компенсации внутрироссийских чартеров

Ростуризм подготовил перечень регионов, чартеры в которые будут субсидироваться в 2021 году.

Проект ведомственного приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет "Парламентская газета". Список регионов для компенсации нерегулярных рейсов получился довольно внушительным. Так, в него вошли Алтай, Башкирия, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Якутия, Северная Осетия, Татарстан (за исключением полётных программ с пунктом отправления из Москвы, Петербурга и Московской области), Тыва, Удмуртия, Хакасия, Чечня, Чувашская Республика, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатка, Красноярский край, Ставрополье (за исключением полётных программ с пунктом отправления из Москвы, Петербурга и Московской области), Приморье и Хабаровский край.

Также среди претендентов на получение компенсации оказались Амурская, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калининградская (за исключением полётных программ с пунктом отправления из Москвы, Петербурга и Московской области), Кузбасс, Костромская, Курганская, Курская, Липецкая, Магаданская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Тамбовская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская и Ярославская области. Кроме того, Ненецкий автономный округ, Югра, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа тоже имеют право компенсацию чартеров.

В минувшую пятницу, 28 мая, в правительстве РФ утвердили правила субсидирования внутрироссийских чартеров в популярные у туристов города. Программа предусматривает компенсацию 50 процентов затрат на организацию чартерных рейсов компаниям, которые задействуют для перевозки туристов не менее шести парных рейсов по одному маршруту. Число перевезенных пассажиров при этом должно быть не менее 300 человек.

Ранее глава Карелии заявил, что авиасообщение между Москвой и Петрозаводском начнет приносить пользу экономике Карелии при условии, что на этом направлении будет не менее пяти ежедневных рейсов.