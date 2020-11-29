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Карелия вошла в топ-3 роста спроса на санаторно-курортный отдых осенью

Новости. Общество
10:40, 30 Ноября 2020
фото: © Антон Подгайко/ТАСС
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Спрос на отдых в санаториях Карелии осенью вырос на 27% по сравнению с осенью прошлого года.

Портал бронирования Санатории-России.рф составил рейтинг курортов и регионов России по популярности и стоимости отдыха в санаториях осенью этого года.

Так, лидером осеннего спроса на путевки в санатории стали курортные города: Сочи, Кисловодск, Ессентуки, Анапа и Пятигорск.  Курорты Крыма хоть и не вошли в ТОП 5 спроса, тем не менее показали наибольшую динамику увеличения спроса по сравнению с прошлым годом. Так интерес к отдыху в Ялте вырос на 28%, а в Алуште на 21%. В ТОП 3 попала и Карелия, здесь спрос вырос на 27%.

В первую тройку популярности осеннего санаторного отдыха и лечения на Северо-Западе России вошли Карелия, Ленинградская и Калининградская области.

В санаториях юга России (ЮФО) осенний отдых обошёлся дороже всего в стране, в среднем, 3470 рублей на человека в сутки за проживание, питание и лечение.

В санаториях СЗФО - 2850 рублей в сутки. Дешевле всего стоило отдохнуть в санаториях Центральной России - 2150 рублей в сутки.

Ранее сообщалось, что отдых в санаториях Карелии стал самым дорогим в СЗФО в октябре.

Рейтинг составлен по данным броней путёвок для санаторного отдыха осенью этого года.

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