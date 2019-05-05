Карелия вошла в ТОП-5 дорогих регионов России для отдыха на "майские"

Определены регионы, где проживание в мае обойдется туристам дороже всего, пишут "РИА Новости".

Карелия заняла третье место в рейтинге, подготовленным по данным броней гостиниц, квартир и домов туристами для проживания с 1 по 12 мая 2019 года. Туристам в среднем придётся потратить 17,1 тысяч рублей. На второй строчке рейтинга оказалась Калужская область (18,5 тысяч рублей), а на первой - Ленинградская область со средним показателем около 19, 5 тысяч рублей, сообщает Tvil.ru.

В ТОП-5 дорогих регионов на "майские" также вошли Тверская (16,2 тысяч) и Московская области (16 тысяч рублей).

Меньше всего туристы потратят на аренду жилья в первую декаду мая в Алтайском крае (2,6 тысяч рублей), в Самарской области (2,8 тысяч), в республике Марий Эл (2,4 тысяч), в Новгородской области (3,5 тысяч) и в Смоленской области (3,8 тысяч рублей), сообщают "РИА Новости".