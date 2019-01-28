Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
08:20, 28 Января 2019
фото: Кадр из видео

Карелия вошла в топ-5 популярных туристических регионов России

Загрузка...

Эксперты назвали самые популярные туристические регионы России. Среди них Карелия.

Рейтинг подготовлен по данным раннего бронирования отелей, апартаментов и домов туристами для проживания с 1 февраля по 31 декабря 2019 года.

Крым, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Карелия и Ставрополье входят в первую пятерку туристических направлений России по популярности туризма и отдыха в 2019 году, пишет "РИА Новости".

В первой десятке популярных направлений оказались также Подмосковье, Тверская и Ярославская области, Башкирия и Алтайский край.

По данным сервиса, туристы бронируют отдых на курортах России на период от семи до двенадцати дней и тратят на аренду жилья от 1,4 до 2,8 тысяч рублей в день. Экскурсионные поездки по городам длятся от двух до шести дней и на них россияне тратят до трех тысяч рублей в день - в гостиницах и от четырех до десяти тысяч – в домах и коттеджах.

 

 

 
 
 
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.01.2019, 16:16
Аномальные холода идут в Карелию
21.01.2019, 10:37
Появились подробности смертельного ДТП на трассе в Карелии
25.01.2019, 10:05
Экс-глава Прионежья Алексей Лучин задержан по подозрению в мошенничестве
25.01.2019, 14:42
В инфекционной больнице в Петрозаводске велели убрать иконы перед визитом вице-премьера правительства Карелии
21.01.2019, 08:42
ВИДЕО: Жесткая авария с пострадавшими произошла ночью в Петрозаводске
24.01.2019, 13:29
Косарев хочет лечить людей и сотрудничать со следствием

Аналитика

25.01.2019 13:12
Капитал
По надвоицкому сценарию
Многим хотелось бы увидеть список потенциальных резидентов промплощадки в Петрозаводске, которая строится в рамках ФЦП, и планируемые объёмы их инвестиций.
Косарев хочет лечить людей и сотрудничать со следствием 1
24.01.2019 13:29
"Нарисовали" миллиард 7
23.01.2019 15:10
Выборы как ритуал 4
22.01.2019 12:44
Ночь с "ТехРентом" 9
22.01.2019 11:20
Вся аналитика

Чтиво

24.01.2019 13:44
Личное мнение
Министерские фасады важнее школ 7
Карельские чиновники готовы потратить более 200 миллионов рублей на ремонт административных зданий к 100-летию республики и переоборудование правительственной столовой под ситуационный центр.
Без свободы нет развития, а без ошибок – достижений 12
22.01.2019 12:32
Обкуриленные 1
21.01.2019 16:38
"Снился мне путь на Север" 5
16.01.2019 16:00
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
25.01.2019 16:10
все фото и видео

Опрос

Ощутили ли вы рост цен в новом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»