Карелия вошла в топ-5 популярных туристических регионов России

Эксперты назвали самые популярные туристические регионы России. Среди них Карелия.

Рейтинг подготовлен по данным раннего бронирования отелей, апартаментов и домов туристами для проживания с 1 февраля по 31 декабря 2019 года.

Крым, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Карелия и Ставрополье входят в первую пятерку туристических направлений России по популярности туризма и отдыха в 2019 году, пишет "РИА Новости".

В первой десятке популярных направлений оказались также Подмосковье, Тверская и Ярославская области, Башкирия и Алтайский край.

По данным сервиса, туристы бронируют отдых на курортах России на период от семи до двенадцати дней и тратят на аренду жилья от 1,4 до 2,8 тысяч рублей в день. Экскурсионные поездки по городам длятся от двух до шести дней и на них россияне тратят до трех тысяч рублей в день - в гостиницах и от четырех до десяти тысяч – в домах и коттеджах.