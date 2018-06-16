Карелия вошла в топ-5 регионов с самыми вкусными пирожками

Назван топ-5 регионов России, в которых пекут самые вкусные пирожки

Специалисты решили определить пять регионов России, в которых готовят самые вкусные в стране пирожки, сообщает RuNews.

Чтобы выяснить, где же в РФ изготавливают самые вкусные пирожки, был проведен опрос в соцсетях среди приверженцев гастрономического туризма.

Пятое место в рейтинге заняла Тверская область и ее грибной пирог губник, их назвали лучшими 6% респондентов. На четвертой позиции расположилась Карелия (10%) и приготовляемые в республике калитки. Второе и третье места разделили Башкирия с бэлешом и Крым с караимскими пирожками – по 20%.

Лидером топ-5 российских регионов с самыми вкусными пирожками стал Татарстан и прославленная казанская вкуснятина – эчпочмак (33%).

Добавим, что в минувшем мае лучшими регионами России с самыми вкусными морепродуктами были названы Крым, Приморье и Санкт-Петербург.