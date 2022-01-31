Карелия вошла в топ регионов России по уровню федерального финансирования

Объем трансфертов из федерального бюджета на душу населения Карелии составил 73,9 тыс. рублей.

По этому показателю Карелия оказалась в числе 15 регионов России, которые получают больше всего финансовой помощи из российской казны.

Такие расчеты провело агентство РБК на основании данных Федерального казначейства и Росстатата за 2020 год.

Для этого использовались показатели общих поступлений из федерального бюджета и бюджета Фонда обязательного медицинского страхования в консолидированный бюджет регионов и бюджет территориального ФОМС.

Выше Карелии в рейтинге оказались такие регионы как Чукотка, Якутия, Крым, Чечня и ряд других.

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