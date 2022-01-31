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Карелия вошла в топ регионов России по уровню федерального финансирования

Новости. Экономика
09:09, 01 Февраля 2022
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

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Объем трансфертов из федерального бюджета на душу населения Карелии составил 73,9 тыс. рублей.

По этому показателю Карелия оказалась в числе 15 регионов России, которые получают больше всего финансовой помощи из российской казны.

Такие расчеты провело агентство РБК на основании данных Федерального казначейства и Росстатата за 2020 год.

Для этого использовались показатели общих поступлений из федерального бюджета и бюджета Фонда обязательного медицинского страхования в консолидированный бюджет регионов и бюджет территориального ФОМС.

Выше Карелии в рейтинге оказались такие регионы как Чукотка, Якутия, Крым, Чечня и ряд других.

 

Инфографика РБК

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Комментарии

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David .
2022-02-01 10:13:58
А как может быть иначе, если так система построена?
Leopol'd
2022-02-01 10:09:06
Сравним Грозный и Петрозаводск. И финансирование соизмеримое, и идет в столицу (в основном), и окраины ничего не видят от этих денег. Но как-то в Петрозаводске не заметно этих финансов. Разве что скандалы, вокруг "кластера", так это еще не полученные деньги.
сникерс
2022-02-01 09:29:55
Карелия пробила очередное дно.... Денег куа по словам Шандаловича и Шмаеник, но где они? Вот в чем вопрос. А главное, депутатишки ВСЕ типа не замечают ничего, теперь им до выборов дотянуть надо, чтобы народу впарить лапши новой
Жорж
2022-02-01 10:19:35
сникерс, Зато карельский парламент на 3 месте в России по открытости , представляете такое ? Я тоже .
Горожанин
2022-02-01 09:21:25
А живем не лучше других. "Где деньги, Зин?"
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