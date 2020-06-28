Карелия вошла в топ российских альтернатив зарубежным курортам

Эксперты назвали пять туристических мест в России, где можно заняться серфингом, хайкингом, экотуризмом, а также регионы для гурманов и любителей спа.

По данным исследования сообщает Booking.com, фокус предпочтений россиян сместился в сторону дома: их стремление остановиться в объектах размещения внутри страны значительно возросло в 2020 году (61%) по сравнению с предыдущим годом (39%), пишет издание "РИА Новости".



"Очевидно, что Бали не единственное место для серфинга на больших волнах, и не только в Альпах можно вдоволь насладиться великолепными видами с вершин склонов, – пишут эксперты. – А если россияне хотят посетить национальные парки, им совсем не обязательно копить на поездку в Соединенные Штаты. Все это есть и в России, и поездки в эти малоизведанные уголки могут принести столько же удовлетворения и радости, как и их заграничные альтернативы".

Эксперты среди альтернатив назвали серфинг на Камчатке, хайкинг в Алтайских горах, гастрономический туризм во Владивостоке, посещение спа-отелей Северного Кавказа и дикая природа Карелии.

"Национальный парк "Паанаярви" – один из сохраненных уголков дикой природы на самом севере Карелии, недалеко от границы с Финляндией. Благодаря близкому расположению к Полярному кругу, осенью, зимой и весной посетители смогут своими глазами увидеть северное сияние. В любое время года – нетронутые леса, сохранившие многие виды растений и животных, горные вершины, разделенные глубокими ущельями, и красивое озеро Паанаярви, образованное в разломах скального основания. На территории нацпарка доступны для бронирования деревянные домики и стоянка для палатки, однако при желании можно также остановиться за пределами "Паанаярви"", – сообщается в издании.