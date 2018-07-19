Карелия вошла в тройку лидеров СЗФО по количеству ипотечных кредитов

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В Карелии выросло число ипотечных кредитов, одобренных банками.
Об этом сообщается на сайте "Недвижимость и строительство Петербурга".
Так, в Петербурге за шесть месяцев 2018 года было выдано свыше 22 тысяч жилищных кредитов на сумму более 55 млрд рублей.
Что касается всего Северо-Запада, объём предоставленной ипотеки вырос на 63% по сравнению с первым полугодием 2017-го и составил около 92 млрд рублей.
"Количество оформленных займов увеличилось на 47%, причём быстрее всего выдача росла в Карелии, Калининградской области и Пскове", - отмечается в сообщении.
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