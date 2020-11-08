Карелия вошла в тройку лидеров в рейтинге роста промышленного производства

Рейтинговое агентство "РИА Рейтинг" опубликовало результаты исследования динамики промышленного производства в регионах России: Карелия заняла третью строчку в списке.

Рост промышленности за январь-сентябрь 2020 года демонстрируют 34 субъекта РФ. По темпам роста промышленности Республика Карелия заняла третье место в стране. Об этом сообщает официальный портал региона со ссылкой на данные "РИА Рейтинг".

Лидерами по итогам января-сентября 2020 года стали Республика Северная Осетия-Алания (130,7%) и Тюменская область (127,1%). Всего же более чем на 10% промышленное производство увеличилось в восьми регионах.

Составители рейтинга анализировали четыре вида экономической деятельности: сферу обработки, добычи полезных ископаемых, "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха".

В Карелии рост промышленного производства произошел во всех четырех сферах. Наиболее существенная динамика отмечается в добыче полезных ископаемых (+53,0%).

В целом, согласно данным Росстата, по итогам января-сентября 2020 года в промышленном секторе РФ отмечается падение на 2,9%.