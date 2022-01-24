Карелия вошла в тройку самых «безналичных» регионов страны по итогам 4 квартала 2021 года

В прошлом году были обновлены все рекорды по уровню проникновения безналичных платежей в России.

Доля безналичных расходных операций за год составила 59,3%, а по итогам четвёртого квартала впервые превысила 60%. Как отмечается в исследовании лаборатории СберИндекси «Платформы ОФД», через пять лет доля безналичных платежей может вплотную приблизиться к своему пределу, который составит примерно 85% от расходных операций по картам. Оставшиеся 15% придутся на вынужденные снятия наличных людьми, которые в целом предпочитают безналичные расчёты.

Наиболее «безналичными» регионами страны в IV кв. 2021 года стали Ненецкий АО (73,9%), Республика Саха (68,9%) и Республика Карелия (68,8%), а лидером по увеличению

доли безналичного оборота – Республика Тыва (+8,4 п.п. за год).

Топ городов-лидеров по доле безналичного торгового оборота возглавили Сыктывкар (69,9%), Якутск (69,5%) и Петрозаводск (69,4%). При этом во всех 100 городах, вошедших в рейтинг по проникновению безналичных платежей, этот показатель превысил 60%.

По данным «Платформы ОФД», онлайн-продажи активно осваивает продовольственная розница, что обеспечивает и рост безналичных расходов в этом секторе, особенно

в крупных и сетевых магазинах.

Фастфуд, кафе и рестораны следуют за потребителем в e-com, развивая онлайн-торговлю, обеспечивая быструю доставку своих блюд и конечно, предоставляя удобство

оплаты безналичными способами.

Исключением из общего тренда по-прежнему являются сегменты «Строительные и хозяйственные товары» и «Электроника».





ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк