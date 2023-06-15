Карелия впервые вошла в число ведущих регионов России по состоянию инвестиционного климата

В ходе оценки состояния инвестиционного климата на ПМЭФ Карелия показала наивысший результат за историю существования рейтинга, войдя в топ-10 российских регионов.

Как сообщили в правительстве Карелии, сегодня, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме прошла сессия по оценке состояния деловой среды, инвестиционного климата и инвестиционного потенциала в субъектах Российской Федерации за 2022 год.

По итогам сессии республика показала наилучший результат за всю историю существования рейтинга, войдя топ-10 российских регионов по состоянию инвестиционного климата.

«В 2022 году рост инвестиций только частного бизнеса в Карелии, без госкомпаний и бюджетных инвестиций, по отношению к 2020-му году составил 176%. При плане в 107%, продолжении ковида и санкций. Серьезнейшие программы мы имеем в Газпромом, с РЖД. Характерно, что, по сравнению с другими регионами, у нас очень высока доля частных инвестиций. Это говорит о том, что частный бизнес, который очень чутко реагирует на многие вещи, сегодня доверяет нам. Теперь задача минимум для нас — удержаться в десятке, а затем продолжить вектор развития, войдя в пятерку ведущих регионов России по состоянию инвестиционного климата», — прокомментировал успех глава Карелии Артур Парфенчиков.

В правительстве напомнили, что нацрейтинг оценивает усилия властей всех уровней по формированию комфортной среды для бизнеса, включая в себя четыре направления оценки — регуляторная среда, инфраструктура и ресурсы, институты для бизнеса и поддержка МСП.