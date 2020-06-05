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Карелия встречает столетие у "разбитого корыта"?

Новости. Общество
16:30, 06 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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Журналист "Столицы на Онего" Валерий Поташов поделился своим мнением о том, с чем республика встречает юбилей.

"Подготовка к празднованию 100-летия Карельской трудовой коммуны напоминает мне стихотворную историю старухи из ветхой землянки, которая пыталась поправить свое материальное положение и социальный статус с помощью золотой рыбки. Правда, в отличие от сюжета пушкинской сказки организаторы республиканского юбилея сразу запросили у "золотой рыбки" "столбовое дворянство", миновав стадию "нового корыта" и "избы со светелкой", но финал получился тот же самый, хотя дело в Карелии не дошло даже до требований привилегий "вольной царицы", – написал Валерий.

ФЦП считали главным юбилейным подарком федерального центра Карелии, а бывший губернатор Александр Худилайнен, при котором она была принята, даже назвал ее "историческим документом". Но в истории республики этот документ навряд ли оставит след, как, впрочем, и само столетие, считает журналист. Реализация программы не помогла остановить вымирание и отток населения приграничного региона и не вытащила его из бедности, в которой он пребывает последние десятилетия. Карелия по-прежнему не в состоянии прожить без финансовой помощи федерального центра, а ее государственный долг исчисляется миллиардами рублей.

Подробнее читайте в материале "Юбилей у "разбитого корыта".

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Комментарии

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новый
2020-06-06 16:39:46
У либерастни всегда корыто разбитое. Лишь бы гадить. Получил бесплатное образование, скорая помощь всегда приедет, не голодает, но лишь бы нагадить. В генах что ли заложено паскудство ?
Гость
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