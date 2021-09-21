Карелия встретит 1 октября моросью и туманом

Прогноз погоды на пятницу составили специалисты карельского Гидрометцентра.

Облачно с прояснениями, без осадков будет 1 октября в Петрозаводске. Ветер ожидается юго-западный, южный слабый.

Температура воздуха ночью будет колебаться в районе +2, +4°С, днем поднимется до +8, +10°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

Районы Карелии также ждет облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь, морось. Ночью и утром местами ожидается туман.

Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха ночью составит +1, +6°С, местами опустится до -1°С, днем будет +7, +12°С.