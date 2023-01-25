Карелия вырастила еще одного мастера спорта России

Каратисту Владиславу Ильичеву вручили удостоверение и знак «Мастер спорта России», сообщили в Минобразования и спорта республики.

Первый заместитель Минобразования и спорта Карелии Антон Чивин встретился с карельским каратистом и его тренером Анатолием Кукшиевым.

По итогам отличных выступлений на всероссийских и международных соревнованиях Владиславу Ильичеву, воспитаннику Спортивной школы олимпийского резерва №5, было присвоено звание - Мастер спорта России по киокусинкай.

В министерстве отметили, что Владислав начинал свой путь в спорте у Ирины Кукшиевой, а с 9 лет тренируется под руководством Заслуженного тренера Карелии Анатолия Кукшиева.

Ранее сообщалось, что спортсменка и тренер Людмила Мартынович заслужила второе спортивное звание мастера спорта России по всестилевому каратэ.

Также известный карельский пауэрлифтер Кирилл Каява получил удостоверение мастера спорта России международного класса.

Легкоатлет Карелии Андрей Лукин получил звание "Мастер спорта России международного класса"