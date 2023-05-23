Карелия высадит десант в Югре для борьбы с лесными пожарами

Десантники-пожарные из Карелии помогут тушить лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщили в Минприроды республики.

В субботу, 3 июня, 30 карельских специалистов центра охраны лесов совместно с 20 коллегами из Мурманской области отправились в Югру для тушения лесных пожаров. В этом регионе горит более девяти тысяч гектаров леса, введен режим ЧС.



Ранее губернатор Югры Наталья Комарова обратилась к главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой привлечь специалистов республики для ликвидации природных пожаров в регионе.



Сводный отряд сил Карелии и Мурманской области — 30 десантников-пожарных карельского центра охраны лесов 20 специалистов мурманской авиабазы — вылетел в Ханты-Мансийск. Часть десантников из Мурманской области проходила подготовку на базе нашего центра.



Из Карелии на помощь Югре отправились сотрудники Петрозаводского, Сортавальского, Калевальского, Сегежского, Медвежьегорского и Муезерского авиаотделений. Старшим группы назначен опытный Алексей Малащицкий, начальник летно-производственной службы.



В Югре горят 19 лесных пожаров на площади более девяти тысяч гектаров, а также два ландшафтных пожара более чем на 700 гектарах. В регионе приближается сезон гроз, что потенциально может осложнить лесопожарную ситуацию.



«В четверг вернулись наши ребята, которые почти месяц помогали тушить лесные пожары в Тюмени. Теперь мы отправляем новых специалистов на помощь Югре. Межрегиональное маневрирование — это неоценимый опыт для вас, который поможет сохранить леса Карелии. Желаю удачи, возвращайтесь к нам целыми и невредимыми», — отметил и.о. министра природных ресурсов и экологии Алексей Павлов.



Он отдельно отметил, что в нашей республике остается достаточно сил и средств для борьбы с лесными пожарами, сообщили в Минприроды Карелии.