Карелия закрывает все туристические объекты из-за угрозы эпидемии коронавируса

На туристических базах республики будет установлен жесткий карантинный режим.

Власти Карелии приняли решение о закрытии всех туристических объектов на территории региона из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава республики Артур Парфенчиков, выступая 27 марта с обращением к населению.

"Наша республика всегда привлекала гостей, и многие сейчас выбирают Карелию как место для долговременного нахождения на период коронавирусной инфекции. Тем не менее, сейчас мы, понимая всю опасность распространения коронавирусной инфекции, закрываем все наши туристические объекты показа. Мы предлагаем всем нашим туристическим объектам размещения, базам, гостиницам исключить реализацию краткосрочных туров в Республику Карелия. В то же время мы также обязываем наши туристические объекты обеспечить жесткий карантинный режим в отношении тех жителей регионов нашей страны, которые уже приехали или приедут в ближайшее время на проживание в Карелии на долговременный период", - сказал губернатор.

Как отметил Парфенчиков, эти ограничения вводятся в республике до 5 апреля.