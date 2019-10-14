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Новости. Общество
10:35, 14 Октября 2019
фото: © Виталий Невар/ТАСС

Карелия заняла 29 место среди регионов России по вводу жилья

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С июля 2018 года по июнь 2019 года в республике было введено более 0,5 квадратного метра жилья на человека.

РИА Новости представили рейтинг регионов по вводу жилья. Для оценки темпов жилищного строительства исследовались данные Росстата. Сравнение идет по количеству квадратных метров жилья, введенного за период июля 2018 года по июнь 2019 года, в пересчете на одного жителя.

Результаты исследования РИА Новости свидетельствуют, что объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами отличается более чем в 40 раз.

Так, наибольший объем жилья в пересчете на одного жителя за последние 12 месяцев введен в Ленинградской и Московской областях – соответственно 1,221 и 1,111 квадратных метров на человека. В число лидеров также входят Тюменская область, Калининградская область, Краснодарский край, Ульяновская область, Белгородская область и Липецкая область, где с июля 2018 года по июнь 2019 года было введено более 0,8 квадратного метра жилья на человека.

Карелия оказалась на 29-й строчке рейтинга. В республике за последние 12 месяцев было введено более 0,5 квадратного метра жилья на человека. Сразу после Карелии идут Вологодская область с 0,48 квадратных метра на человека, Республика Саха и Саратовская область с показателем 0,47.

Меньше всего жилья с июля по июнь введено в Чукотском автономном округе (0,024 квадратного метра жилья на человека) и Магаданская область (0,025 квадратного метра жилья на человека). Еще в двух в двух регионах – Камчатском крае и Мурманской области было введено менее 0,1 квадратного метра жилья на человека.

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