Карелия запаслась вакциной против кори

В Карелию поступили семь тысяч доз для плановой вакцинации населения против кори, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков.

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети сообщил о том, что в Карелию поступили семь тысяч доз для плановой вакцинации населения против кори.



Еще 1,2 тысячи доз купили за счет регионального бюджета, добавил он.



«В Карелии кори нет. Но не лишним будет сказать следующее. Избежать тяжелых последствий заболевания корью может плановая прививка и экстренное вакцинирование. Необходимо признать: были проблемы с вакциной против кори на уровне федерации по независящим от нас причинам», - отметил министр.



По его словам, планово прививают детей от одного года до шести лет и от одного года до 18 лет, если ранее они не были привиты. Необходимо вакцинироваться и взрослым людям до 35 лет, а также от 36 до 55 лет, которые ранее не прививались, не болели корью или не знают, делали ли им прививку. При этом обязательно должны привиться сотрудники образовательных учреждений.



«Если пациент привился однократно, то повторно привиться необходимо через три месяца после первой прививки», - сообщил глава Минздрава республики.



Экстренные меры принимают в отношении тех, кто контактировал с больным человеком. Причем экстренно привить должны тех, кто не делал прививку ранее, не болел корью или был привит один раз. Если нет противопоказаний, ввести препарат должны не позже 72 часов после контакта с заболевшим.



Напомним, в конце марта министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети написал о том, что «корь рядом. Ее тяжелая поступь уже слышна».

«Рядом с нами, в Ленинградской области, зарегистрировано 67 лабораторно подтвержденных случаев кори, 52 из них — среди детей. Большинство заболевших госпитализированы. Если с корью встретится человек, ранее не болевший и не привитый, то вероятность заболеть равняется 100%», — предупредил министр.

По его словам, ранее «уже полыхнули некоторые другие регионы».