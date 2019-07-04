Карелия ждет денег от Фонда развития Соловков

Власти Карелии сформировали список проектов по развитию экономики и социальной сферы Кемского и Беломорского районов, которые планируется финансировать из Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

Какие проекты могут получить деньги из Фонда, представители органов власти рассказали на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Дмитрия Кондрашина, в предварительный перечень включены проекты строительства новых причалов в Беломорске и Рабочеостровске, ремонт дороги от Сумпосада до Колежмы, реконструкция автостанций в Беломорске и Кеми.

На что еще рассчитывали власти Карелии получить деньги от Фонда развития Соловков, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".