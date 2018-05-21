Карелиястат фиксирует рост промпроизводства с начала года

Индекс промышленного производства в Карелии, увеличившийся по итогам 2017 года, продолжил расти в первые четыре месяца 2018 года.

Это следует из отчета Карелиястата о результатах промышленного производства в основных видах экономической деятельности за январь-март 2018 года.

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