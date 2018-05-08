Карелиястат назвал стоимость жилья в Карелии

Рост стоимости жилья в Карелии в I квартале 2018 года составил 1,4 - 3,8%, больше всего подорожали квартиры низкого качества.

Это следует из данных Карелиястата о средних ценах на рынке жилья Карелии за в I квартал.

На первичном рынке средняя стоимость квадратного метра жилья достигла 48075 тыс. рублей – на 1,9% больше, чем в IV квартале 2017 года.

Типовые квартиры подорожали на 1,7% (до 47959 рублей), улучшенные – на 2% (48167 рублей).

Как проходит ценообразование на вторичном рынке, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".