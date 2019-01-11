Карелиястат выяснил, за счет кого растет население Петрозаводска

Численность жителей столицы Карелии в 2018 году достигла 279,2 тыс. человек за счет людей моложе или старше трудоспособного возраста.

Об этом говорится в пояснительной записке к прогнозу баланса трудовых ресурсов в Петрозаводска на 2019-2021 годы, подготовленному Управлением труда и занятости Карелии.

Прогноз составлен на основании данных Карелиястата о численность населения за 2016 и 2017 годы. В течение 2017 года количество жителей Петрозаводска увеличилось на 0,64 тыс. человек по сравнению с 2016 годом.

"Рост произошел за счет категорий моложе трудоспособного и старше трудоспособного возрастов, при этом численность граждан в трудоспособного возраста по прежнему имеет отрицательную динамику (за год снижение на 1,90 тыс. человек)", - говорится в документе.

Уменьшился или возрос миграционный поток, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".