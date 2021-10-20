Карелию назвали в числе лидеров регионов по коллективному иммунитету

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в 35 регионах, сообщили Голикова на совыещании в правительстве РФ.

Темпы вакцинации от коронавируса до сих пор недостаточны. В 7 регионах РФ заняты больше 95% коронавирусных коек, цитирует вице-премьера Татяну Голикову «Российская газета».

«Лидерами по коллективному иммунитету являются Подмосковье, Москва, Тува, Чечня, Петербург, Чукотка, Карелия и Белгородская область.

Хуже всего ситуация с заболеваемостью: Дагестан, Кабардино-Балкария, Камчатка, Татарстан, Томская область, Ставрополье, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Челябинская область», — пишет «РГ».

Путин поддержал предложение Голиковой о введении с 30 октября по 7 ноября включительно режима нерабочих дней.