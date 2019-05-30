Карелию назвали в числе первых регионов, где собираются выплачивать "отцовский капитал"
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Комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства предложила создать "отцовский капитал".
Эта субсидия не будет исключать материнский капитал и станет дополнительной мерой финансовой поддержки многодетным семьям.
Об этом пишут "Известия" со ссылкой на соответствующий доклад комиссии.
В нем говорится, что эту субсидию предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка в семье, в которой детей воспитывают одни родители, находящиеся в зарегистрированном браке. "Выплата многодетным папам будет сопоставима с маткапиталом, размер которого с 2017 года составляет 453 тыс. руб.", — отмечает издание.
На первоначальном этапе реализацию проекта предлагается начать с Дальнего Востока. На втором этапе этот проект может быть реализован в демографически нестабильных регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов. К числу таких регионов относится Карелия.
В каких еще регионах планируется выплачивать "отцовский капитал", читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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