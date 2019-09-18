Карелию планируют включить в круизный маршрут России и Финляндии

Финляндия и Россия рассматривают возможность организации кругового круизного маршрута, пролегающего по рекам и территориям двух стран.

Об этом на выставке "Нева" в Санкт-Петербурге заявил заместитель председателя Ассоциации водных путей сообщения Финляндии Пекка Коскинен. Он предложил организовать маршрут из Санкт-Петербурга через Ладожское озеро в Карелию, далее до Йоэнсуу, от которого предполагается автобусный трансфер в Лаппеэнранту и от Лаппеэнранты самолетом (либо по воде) - возвращение в Санкт-Петербург, сообщает информационно-аналитическое агентство PortNews.

Коскинен также отметил, что в Финляндии прорабатываются проекты новых круизных судов, предназначенных для судоходства по Сайменскому каналу.

Директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса России Юрий Костин поддержал эти планы и отметил, что после увеличения камер фарватера Сайменского канала по нему смогут ходить суда длиной до 93 м.

Судоходный канал, соединяющий озеро Сайма в юго-восточной части Финляндии и Выборгский залив в России, был построен в период пребывания Финляндии в составе Российской Империи и открыт в 1856 году.

Финляндия арендует 19,6 км российской части канала и прилегающую территорию.