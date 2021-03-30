Карелию признали регионом с особым потенциалом информационных технологий, науки и техники

Правительство России внесло изменения в Стратегию пространственного развития РФ на период до 2025 года, согласно которым за Карелией закреплен статус региона с особыми возможностями развития определенных отраслей экономики.

К ранее включенным в перечень отраслям добавлены пять новых: производство прочих транспортных средств и оборудования; производство пищевых продуктов; транспортировка и хранение; деятельность в области информации и связи; деятельность профессиональная, научная и техническая.

Что это даст экономике республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".