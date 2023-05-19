Карелию включили в «опасную» зону лесных пожаров на начало лета

На части территории республики в июне прогнозируется повышенная опасность возникновения лесных пожаров.

В федеральном бюджетном учреждении «Авиалесоохрана» разработали предварительной прогноз пожарной опасности на территории России. Соответствующая карта появилась на официальном сайте учреждения.

По расчетам специалистов агентства, повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности в лесах прогнозируется на территории Калининградской, Псковской, Новгородской, Ленинградской областей, в западной части Вологодской области, в южной части Республики Карелия.

Судя по карте, повышенная пожарная опасность касается территорий Лахденпохского, Сортавальского, Питкярантского, Олонецкого, Суоярвского, Пряжинского, прионежского и Кондопожского районов республики.