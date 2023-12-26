«Кареллесхоз» в два раза нарастил урожай хвойных пород для лесовосстановления в республике

В Минприроды Карелии рассказали о динамичном развитии госпредприятия.

Государственное предприятие «Кареллесхоз», специализирующееся на производстве посадочного лесовосстановительного материала, за 4 года смогло вдвое увеличить урожай хвойных. Этому способствовала модернизация производства, чему в том числе помог реализуемый по инициативе Президента РФ нацпроект «Экология».

Так, в лесопитомниках предприятия были установлены поливочные рампы и тепловые пушки, холодильное оборудование для склада хранения сеянцев и шишек хвойных пород. Также было установлено насосное оборудование в три тепличных комплекса республики для замены ныне устаревшего и маломощного.

Еще одна важная задача — сбор шишек хвойных пород. Ежегодно в сезон сбора лесосеменного сырья на предприятии перерабатывается более 100 тонн шишек, причем последние собираются как работниками «Кареллесхоза», так и принимаются у населения. Так, только за последнее время жители Карелии сдали более 400 кг сырья. В начале 2024 года на питомнике будут запущены шишкосушильные машины, которые извлекут семена. Эти семена будут использоваться для посева на тепличных комплексах Кареллесхоза.

Продукция предприятия крайне востребована в Карелии — у арендаторов лесных участков растут плановые объемы по посадке леса, и, соответственно, растет потребность в посадочном материале. Всего по национальному проекту «Экология» в нынешнем году был достигнут 86% баланс выбытия и воспроизводства лесов — то есть, выбывшие леса были восстановлены более чем на 4/5. В следующем, 2024 году, этот баланс в Карелии должен быть достигнут 100%.

Подробнее о лесовосстановлении в Карелии читайте в статье «Столицы на Онего».