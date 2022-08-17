Карельская биатлонистка стала одной из сильнейших на международных состязаниях

Биатлонистка из Карелии вошла в десятку сильнейших на Кубке Содружества по летнему биатлону.
Биатлонистка из Петрозаводска Юлия Сазонова, воспитанница Александра Скорикова, показала достойный результат на стартовавшем накануне этапе кубка Содружества по летнему биатлону.
В роллер-спринте Юлия допустила 2 промаха, замкнув десятку сильнейших спортсменок. Победительницей стала олимпийская чемпионка в эстафете, белоруска Динара Алимбекова.
Ранее хоккеист из Карелии стал главным тренером сборной команды СХЛ Санкт-Петербурга.
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