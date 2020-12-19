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Карельская биатлонистка вошла в десятку сильнейших на всероссийских соревнованиях (ФОТО)

Новости. Спорт
12:27, 20 Декабря 2020
фото: Минспорт РК
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Спортсменка из Карелии Полина Косарева на всероссийских соревнованиях по биатлону в Екатеринбурге заняла 10 место в спринтерской гонке.

Об этом сообщили в министерстве спорта Карелии.

С 17 по 23 декабря в Екатеринбурге проходят всероссийские соревнования по биатлону среди юношей и девушек 15-16 лет "Приз памяти Н.Романова и Б.Белоносова".

Накануне, 19 декабря, в спринтерской гонке Косарева заняла 10 место среди 95 участниц.

Спортсменка тренируется у Елены Баженовой и Валерия Соловьева.

Среди других участастников карельской команды в спринтерской гонке на 6 километров лучшие результаты у Семена Прохорова (24 место) и Артема Гончарова (29 место).

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