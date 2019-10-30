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Новости. Общество
11:24, 30 Октября 2019
фото: иллюстрация © "Туту.ру"

Карельская деревня борется за звание самого веселого населенного пункта России

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Запущен девятый раунд голосования на самое веселое название населенного пункта России, сообщили в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру.

Всего конкурс состоит из 10 раундов, по итогам которых будут отобраны 10 финалистов. Затем в решающем голосовании определится победитель.

В десятку претенднетов входит деревня Улитина Новинка Кондопожского района. 

У каждого названия своя история. Их можно прочитать на странице проекта.

Голосование продлится до 23.59 минут 2 ноября.

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Комментарии

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zanoza
2019-10-30 12:20:57
Да от наших деревень только названия и остались, никакой жизни в деревнях , так несколько пенсионеров свой век доживают.
иван
2019-10-30 12:18:07
А д.Соски?и д. Бздюли? Кировская обл., где ж?)
David
2019-10-30 12:00:59
А Гомсельга, Педасельга...?
Гость
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