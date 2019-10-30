Карельская деревня борется за звание самого веселого населенного пункта России

Запущен девятый раунд голосования на самое веселое название населенного пункта России, сообщили в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру.

Всего конкурс состоит из 10 раундов, по итогам которых будут отобраны 10 финалистов. Затем в решающем голосовании определится победитель.

В десятку претенднетов входит деревня Улитина Новинка Кондопожского района.



У каждого названия своя история. Их можно прочитать на странице проекта.

Голосование продлится до 23.59 минут 2 ноября.