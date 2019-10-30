11:24, 30 Октября 2019
Карельская деревня борется за звание самого веселого населенного пункта России
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Запущен девятый раунд голосования на самое веселое название населенного пункта России, сообщили в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру.
Всего конкурс состоит из 10 раундов, по итогам которых будут отобраны 10 финалистов. Затем в решающем голосовании определится победитель.
В десятку претенднетов входит деревня Улитина Новинка Кондопожского района.
У каждого названия своя история. Их можно прочитать на странице проекта.
Голосование продлится до 23.59 минут 2 ноября.
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