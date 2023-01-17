Карельская фигуристка завоевала бронзу на Первенстве СЗФО

Кандидат в мастера спорта России Арина Мариничева. Она стала бронзовым призером Первенства СЗФО.

Сборная Карелии по фигурному катанию приняла участие в Первенстве Северо-Западного федерального округа России. Соревнования проходили в Пскове с 20 по 22 января, сообщается в паблике Центра спортивной подготовки.

Лучший результат из наших спортсменок показала кандидат в мастера спорта России Арина Мариничева. Она стала бронзовым призером Первенства.

Достойно выступили Элина Хяникяйнен, Виктория

Баженичева, Анастасия Мезгина, Ксения Чурегина, Амалия

Кустова, Харина Мария, Василиса Кинева, Анастасия Михайлова.

В эти же дни в Пскове проходил Кубок города Псков - II этап Кубка городов СЗФО. Хорошо откатали программу Полина Бойкова, Арина Нехорошкова и Радмира Петрова.

Все спортсменки являются воспитанницами Спортивной школы №6 Петрозаводска.

Центр спортивной подготовки поздравляет фигуристок и тренеров - Анастасию Ильину, Анастасию Коробову, Марию Колышеву.