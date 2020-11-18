Известный ученый-этнограф скончался в Карелии от коронавируса.

В Петрозаводске 18 ноября ушел из жизни известный карельский ученый-этнограф и краевед Константин Логинов, который был госпитализирован с ковидом. Незадолго до своей госпитализации ученый пожаловался в социальных сетях на то, что не может вызвать врача.

"Карельская медицина решила меня уморить, - написал Константин Логинов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". - С 5 ноября супруга не может вызвать врача на дом из поликлиники номер два. Ни одного ответа. При температуре 38,5 меня лихорадит стучу зубами и коленками. Хорошо, что бывает 37. Запахи пропали сегодня с утра жена звонит и без толку. Скорой до меня дела нет. Кто-то знает, где выход?".