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Новости. Экономика
11:14, 24 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев

Карельская компания задолжала налоговой службе свыше 2 млн рублей

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Компания уплатила долг, не желая введения запрета на регистрационные действия в отношении транспорта, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

У приставов Костомукши находилось исполнительное производство о взыскании с должника-организации в пользу налоговой службы задолженности свыше 2 млн рублей.

На 16 единиц транспортных средств был введен запрет на регистрационные действия.

Не желая наступления негативных последствий, должник незамедлительно погасил задолженность в полном объеме.

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