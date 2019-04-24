Карельская компания задолжала налоговой службе свыше 2 млн рублей

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Компания уплатила долг, не желая введения запрета на регистрационные действия в отношении транспорта, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.
У приставов Костомукши находилось исполнительное производство о взыскании с должника-организации в пользу налоговой службы задолженности свыше 2 млн рублей.
На 16 единиц транспортных средств был введен запрет на регистрационные действия.
Не желая наступления негативных последствий, должник незамедлительно погасил задолженность в полном объеме.
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