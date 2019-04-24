Карельская компания задолжала налоговой службе свыше 2 млн рублей

Компания уплатила долг, не желая введения запрета на регистрационные действия в отношении транспорта, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

У приставов Костомукши находилось исполнительное производство о взыскании с должника-организации в пользу налоговой службы задолженности свыше 2 млн рублей.

На 16 единиц транспортных средств был введен запрет на регистрационные действия.

Не желая наступления негативных последствий, должник незамедлительно погасил задолженность в полном объеме.