Карельская писательница везет домой из Москвы «Золотого Витязя»

«Золотой Витязь» приедет со мной в Карелию, сообщила Елена Пиетиляйнен, став победителем международного форума искусств в области литературы.

На своей странице в соцсети писательница из Карелии Елена Пиетиляйнен сообщила, что сегодня в Москве состоялось награждение победителей в области литературы международного форума искусств «Золотой Витязь», президентом которого является народный артист России, депутат Государственной Думы Николай Бурляев.

«Как отметил Николай Петрович в своей вступительной речи, в этом году жюри форума в разных номинациях рассмотрело около 400 произведений из 23 стран мира. В номинации «Литература для детей и юношества» «Золотого Витязя» удостоилась моя книга рассказов для детей «Тому везет, кто сам везет», - написала Пиетиляйнен.

Представляя победителя в этой номинации, А.П.Торопцев, преподаватель детской литературы Литературного института имени М.Горького, сказал, что герои этой книги такие, какие они в реальной жизни, но при этом автор показывает, какими они должны быть.

А многолетний девиз форума «За нравственные идеалы, за возрождение души человека» отражает и основную мысль рассказов этой книги.

«В своем ответном слове я поблагодарила организаторов и членов жюри за высокую оценку моего труда, а также пригласила всех лауреатов стать авторами журнала «Север».

На церемонии награждения присутствовали разные телевизионные каналы, один из них записал со мной интервью, потому что, по их признанию, всем понравилось мое выступление. А я говорила не только о литературе и журнале" Север", но и о Карелии. Ведь нам есть чем гордиться», - сообщила Елена Пиетиляйнен.