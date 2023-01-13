Стала известна фамилия вновь избранного председателя Карельского отделения Союза писателей России

Также в члены Союза был принят редактор одного из республиканских изданий.

Как рассказали в Минкульте Карелии, в Карельском региональном отделении Союза писателей России состоялось отчетно-выборное собрание, на котором были подведены итоги работы и избраны члены правления на новый пятилетний срок.

Кроме того, на собрании рассмотрели вопрос приема в Союз писателей России главного редактора журнала «Карелия» Армаса Машина. Выступавшие отметили значимость его трудов — литературные переводы на финский язык и публицистические работы — и единогласно приняли его в Карельское региональное отделение.

Открытое голосование о новом правлении завершилось тем, что председателем отделения была вновь единогласно переизбрана Елена Пиетиляйнен. В состав правления, помимо председателя, вошли: Наталья Красавцева, Наталья Силакова, Олег Мошников и Елена Маркова.