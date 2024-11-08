Карельская полиция проверяет обстоятельства ДТП с наездом на пешехода в Кондопоге

Ночью 9 ноября водитель автомобиля ВАЗ 2115 совершил наезд на мужчину.

Полиция Карелии проводит проверку по факту ДТП в Кондопоге, сообщили в телеграм-канале Полиция Карелии.



Как рассказали в источнике, минувшей ночью в 0.47 в Кондопоге на улице Пролетарская водитель автомобиля ВАЗ 2115 совершил наезд на мужчину, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По данным Госавтоинспекции Кондопожского района, за рулем автомобиля находился мужчина 1975 года рождения, он не пострадал. Пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в соцсети был опубликован видеоролик с места происшествия.