Карельская «Рысь» будет биться на турнире RCC

Спортсменка из Петрозаводска Наталья Дьячкова выступит на турнире RCC в Екатеринбурге.

Наталья Дьячкова и Ирина Дегтярева выйдут в клетку на турнире RCC: Intro XIV, который пройдет 17 июля в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба турнира.

Для Натальи Дьячковой это выступление будет уже не первым на турнирах RCC. В сентябре 2019 она вышла на бой в Екатеринбурге, и тогда единогласным решением судей была повержена Мария Здирок. С тех пор Дьячкова по профи не выступала, и непонятно, в какой она будет форме.

Ее соперница, Ирина Дегтярева, намного опытнее. У него восемь профессиональных поединков против двух у Натальи. Правда, количество побед и поражений равное. В предыдущем бою Дегтярева одержала верх и сейчас будет особенно мотивирована повторить положительный результат.

Ранее спортсменка из Карелии Наталья Дьячкова прошла отбор на Чемпионат мира по тайскому боксу.