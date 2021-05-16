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Карельская «Рысь» отправится на Чемпионат мира по тайскому боксу

Новости. Спорт
16:55, 17 Мая 2021
фото: © Минспорта Карелии
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Спортсменка из Карелии Наталья Дьячкова прошла отбор на Чемпионат мира.

В Московской области состоялся Чемпионат России по панкратиону. Карельская спортcменка Наталья Дьячкова заняла первое место в весовой категории 58 кг и получила путевку на Чемпионат мира.

Отличные результаты на соревнованиях в Москве показали и другие карельские спортсменки. Так, ученица Дьячковой Александра Аврунина стала победительницей Первенства России по тайскому боксу среди юниорок 16-17 лет в весовой категории 42 кг. Бронзовые медали завоевали Ангелина Смирнова (тренер — Иван Андриенко) и Мария Логинова (тренеры — Леонид Савельев, Сергей Мягков).

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