Карельская «Рысь» отправится на Чемпионат мира по тайскому боксу

Спортсменка из Карелии Наталья Дьячкова прошла отбор на Чемпионат мира.

В Московской области состоялся Чемпионат России по панкратиону. Карельская спортcменка Наталья Дьячкова заняла первое место в весовой категории 58 кг и получила путевку на Чемпионат мира.

Отличные результаты на соревнованиях в Москве показали и другие карельские спортсменки. Так, ученица Дьячковой Александра Аврунина стала победительницей Первенства России по тайскому боксу среди юниорок 16-17 лет в весовой категории 42 кг. Бронзовые медали завоевали Ангелина Смирнова (тренер — Иван Андриенко) и Мария Логинова (тренеры — Леонид Савельев, Сергей Мягков).