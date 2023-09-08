Карельская рысь одержала победу в Бангкоке

В крупнейшей лиге единоборств состоялся бой карельской спортсменки Натальи Дьячковой.

Вчера, 8 сентября, в Бангкоке состоялся бой карельской спортсменки Натальи Дьячковой в крупнейшей лиге единоборств ONE Championship. На ринге Наталья встретилась с Ханной Брэйди из Англии, напомнили в сообществе «Спорт — норма жизни Карелия».



«Карельская рысь» победила единогласным решением судей, рассказали в источнике.



Как сообщили в паблике, Наталья Дьячкова провела уже 32-й бой в карьере и третий в этом году: на счету нашей спортсменки 27 побед при четырех поражениях в профессионалах, где она выступает с 15 лет.

В ONE Наталья дебютировала с победы над Докмайпой Фэйртекс из Таиланда, затем над итальянкой Леной Нокер. В обоих случаях наша спортсменка победила нокаутами в первых же раундах.



«Поздравляем и гордимся! Так держать!», — написали в группе.